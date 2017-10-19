بعد اثارته الذعر في ملعب الجهاز العسكري.. معلومات لا تعرفها عن محمد مرسي

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شهدت المباراة التي جمعت فريقي طلائع الجيش وطنطا على ملعب الجهاز العسكري، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز، تعرض محمد مرسي لاعب طنطا، لسقوط مفاجئ على أرض الملعب واضعًا يده على قلبه فى مشهد أثار ذعر الجهاز الطبي الذي سارع بالنزول إلى أرض الملعب لإسعاف اللاعب.

وحرص الجهاز الطبي لفريق طنطا على نقله سريعًا إلى سيارة الإسعاف المتواجدة فى الملعب، وتم نقله للمستشفي، للخضوع لفحص طبي، لا سيما أن طبيب الفريق شخص الحالة عند سقوط اللاعب أنها مشكلة فى القلب.

ومن جانبه قال عبد الظاهر السقا، مدير القطاع الرياضي بنادي طنطا، أن اللاعب خضع لرسم القلب وأشعة الإيكو، والتي أثبتت سلامة قلب مرسي، مؤكدًا أن اللاعب سيخضع لرسم قلب ثاني للإطمئنان عليه لتحديد إمكانية مغادرته للمستشفي من عدمه.

وفيما يلي يستعرض لكم «التحرير» 5 معلومات عن محمد مرسي لاعب طنطا صاحب واقعة السقوط اليوم.

1- من مواليد يناير 1990.

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2- ينتمي اللاعب إلى مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

3- انتقل إلى طنطا قادمًا من سموحة فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

4- إحتفل اللاعب بزفافه نوفمبر الماضي 2016.

5- خاض اللاعب 5 مشاركات مع الفريق بالدوري حتي الأن لم يسجل أى هدف ولم يحصل على أى إنذار، أو كارت أحمر.