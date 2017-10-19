أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

البيئة عن التماسيح المقتولة بمسطرد: "مافيش وعي عند الناس"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البيئة عن التماسيح المقتولة بمسطرد: "مافيش وعي عند الناس"

11:03 م الخميس 19 أكتوبر 2017

التماسيح المقتولة بمسطرد

كتبت- مادي غيث:

أرجع المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، وجود تماسيح كبيرة الحجم مقتولة بمسطرد إلى عدم وجود وعي لدى الأهالي.

وقال سلامة، في تصريحات لـ"مصراوي"، الخميس: "من الممكن أن تكون هذه التماسيح تم صيدها وهي زريعة صغيرة، وتربيتها وعند كبرها لم يستطع من كان يربيها الاعتناء بها، لذلك قام بإلقائها في الترع أو المصارف. وتوقع أن قتلها يمكن أن يكون من قبل الأهالي، لأنه من الممكن أن يكونوا أصيبوا بحالة من الخوف والذعر فور رؤيتهم لها".

وأضاف سلامة: "لابد أن يكون لدى المواطنين وعي بأن التماسيح ليست ببغاء يمكن تربيتها بالمنازل، فهي لها بيئة طبيعية تعيش بها وهي بحيرة ناصر، ولابد من التواصل مع الوزارة لاستلامها وإطلاقها في بيئتها الطبيعية أو تسليمها إلى حديقة الحيوان، وهذا الوعي يمكن أن يتم من خلال الإعلام".

وكان الأهالي عثروا اليوم، بمنطقة مسطرد التابعة لمدينة شبرا الخيمة، على العديد من التماسيح كبيرة الحجم نافقة، وأخرى مقتولة بطلقات نارية على جانبي ترعة الإسماعيلية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البيئة: إطلاق "صقور شاهين" المضبوطة بمطار القاهرة

    أخبار

  • "البيئة" تشن حملة على المنشآت الصناعية.. وإزالة 6 مكامير فحم بالجيزة

    أخبار

  • البيئة: تأجير معدات التعامل مع قش الأرز أرخص من القطاع الخاص بنسبة 30%

    أخبار

  • خالد فهمي: وزارة البيئة حققت نجاحات كبيرة في ملف السحابة السوداء

    أخبار

إعلان

ec4ae6e55e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة

نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها"

نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها"

كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات

كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات

الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش

الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش