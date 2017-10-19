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السيسي يشهد المناورة التكتيكية للقوات البحرية "ذات الصواري 2017"

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مصراوي Masrawy

يشهد المناورة التكتيكية للقوات البحرية "ذات الصواري 2017"

11:03 م الخميس 19 أكتوبر 2017

السيسي

الاسكندرية- (أ ش أ):

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس، من على متن حاملة المروحيات "أنور السادات" وهي فى عرض البحر المناورة التكتيكية للقوات البحرية "ذات الصواري 2017"، وذلك في إطار الاحتفال بيوم القوات البحرية بالاسكندرية.

وكان فى استقبال الرئيس السيسي لدي الوصول إلى حاملة المروحيات الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، وحضر المناورة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.

وشاهد الرئيس خلال المناورة تأمين هدف حيوي بالبحر ضد العدائيات، ورمي مدفعية على هدف سطحي، وبيان عملي لتشكيل حراسة اثناء تنفيذ الدفاع الجوي، فضلاً عن تشكيل إبحار بمشاركة الغواصة 209، وإطلاق صاروخ "هاربون".

ثم قام الرئيس بجولة تفقدية بحاملة المروحيات، حيث تفقد الأدوار المختلفة وتعرف على القدرات القتالية المتعددة للحاملة، كما استمع إلى شرح تفصيلي لغرفة العمليات.

وأشاد الرئيس خلال زيارته لحاملة المروحيات "أنور السادات" بعرض البحر، بما شاهده من تدريب راقي وجاهزية عالية لدي رجال القوات البحرية بما يعكس ما وصلوا إليه من مستوي متميز فى تشغيل والتحكم بالوحدات البحرية الجديدة التي انضمت إلى الخدمة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على التحلي باقصي دراجات التيقظ والاستعداد فى ضوء التحديات الاقليمية المتعددة التي تواجه والأمة العربية فى الوقت الراهن.

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مصراوي Masrawy

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