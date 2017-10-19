رئيس المجلس الأوروبي: لا مجال لتدخل الاتحاد الأوروبي في أزمة كاتالونيا

بروكسل - (أ ف ب):

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في بروكسل، الخميس، إنه ليس هناك أي مجال لتدخل الاتحاد الأوروبي في الأزمة السياسية الخطيرة في إسبانيا بعد استفتاء كاتالونيا.

وقال توسك خلال قمة قادة الاتحاد الاوروبي "لن نخفي حقيقة أن الوضع مثير للقلق"، مضيفًا: "لكن ليس هناك مجال للوساطة أو اتخاذ مبادرة أو عمل دولي"، مؤكدًا بذلك التأييد القوي لموقف مدريد.

وتابع للصحفيين: "لدينا جميعا مشاعرنا وآراءنا وتقييمنا، لكن من وجهة نظر رسمية لا مجال لتدخل الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة.

وترفض الحكومة الاسبانية بحث هذه القضية في السياق الأوروبي، كما أن المؤسسات الاوربية لا تزال تعتبرها "قضية داخلية".

وذكرت مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الذي يستعد لتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا، لم يتطرق، الخميس، أمام نظرائه في بروكسل إلى هذه الازمة السياسية التي لم يسبق لها مثيل منذ 40 عاما في إسبانيا.