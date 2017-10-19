دوري الأبطال| تعرف على أرقام قياسية لـ«ميسي ورونالدو»

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تمكن نادي برشلونة الإسباني من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف لهدف، أمس الأربعاء ضمن مُباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف في ثُلاثية فريقه أمس، الذي يتصدر المجموعة مُنفردًا، ويستعرض لكم التحرير أبرز الأرقام القياسية للبرغوث في دوري الأبطال عبر التاريخ

أكثر من سجل هاتريك في البطولة بالتساوي مع نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو (7 أهداف لكل منهما)



أكثر من سجل في دور المجموعات للبطولة (16 هدف)



أكثر من سجل في دور الـ16 للبطولة (21 هدف)



ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ دوري الأبطال بعد البرتغالي رونالدو، ويستعرض لكم الفرسان القائمة الكاملة للهدافين..



كريستيانو (110 هدف)



ميسي (97 هدف)



راؤول (71 هدف)



نيستلروي (56 هدف)



بنزيمه (51 هدف)

كما أحرز رونالدو هدفًا في تعادل فريقه أمام توتنهام في نفس الجولة، ونستعرض لكم بعض أرقام صاروخ ماديرا

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أول هدف سجله رونالدو كان في مُباراته رقم 30 في البطولة.

صاحب الرقم القياسي في التسجيل في الأدوار الاقصائية (50 هدف).

أول للاعب يُسجل في 3 نهائيات لدوري الأبطال.. مانشستر يونايتد وتشيلسي 2008 (موسكو)

ريال مدريد واتليتيكو مدريد 2014 (لشبونة)، ريال مدريد ويوفينتوس 2017 (كارديف سيتي)



كلاهما سجل 9 أهداف ضد نادي واحد في تاريخ المواجهات: رونالدو ضد بايرن ميونخ، وميسي أمام أرسنال