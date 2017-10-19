دوري الأبطال| أبرز الفرق التي اقتربت من الانتقال لـ«يوروباليج»؟

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انتهت مُنافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا أمس، الأربعاء، وبعد انتصاف مُباريات دور المجموعات ابتدت ملامح الترتيب في الظهور



بالطبع الأمر ليس نهائيًا، لكن سيستعرض لكم الفرسان بشكل مبدئي أبرز الفرق المُرشحة للانتقال للدوري الأوروبي..



وينتقل الفريق صاحب الفريق الثالث في المجموعة تلقائيًا للدوري الأوروبي



اتليتيكو مدريد..



يحتل فريق العاصمة المدريدي المركز الثالث في المجموعة الثالثة خلف كل من المُتصدر تشيلسي بفارق 5 نقاط وروما الوصيف بفارق 3 نقاط.



اشبيلية..



يحتل فريق الانلدس المركز الـ3 في المجموعة الخامسة، بفارق نقطة واحدة عن كل من ليفربول وسبارتاك موسكو بنقطة واحدة.



نابولي..



يحتل الفريق الايطالي المركز قبل الأخير في المجموعة السادسة، بفارق 3 نقاط عن شاختار الوصيف، وفارق 6 نقاط عن المُتصدر مانشستر سيتي.



بورتو..



يتواجد في المجموعة السابعة خلف بيشكتاش المُتصدر بـ6 نقاط، ونقطة واحدة عن لايبزيج الوصيف.



دورتموند..



حقق أسود الفيستفاليا نقطة واحدة من ثلاث جولات، ليتأخر بـ6 نقاط عن كل من ريال مدريد وتوتنهام الانجليزي في المجموعة.







