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مقتل 6 من أعضاء القاعدة فى غارة لطائرة بدون طيار باليمن

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مقتل 6 من أعضاء القاعدة فى غارة لطائرة بدون طيار باليمن مقتل 6 من أعضاء القاعدة فى غارة لطائرة بدون طيار باليمن

أعلن مصدر عسكرى يمنى لوكالة فرانس برس اليوم الأحد، أن ستة أشخاص يعتقد أنهم من مقاتلى تنظيم القاعدة قتلوا فى غارة جوية يرجح أنها لطائرة بدون طيار فى جنوب اليمن.

وقال المصدر نفسه الذى طلب عدم كشف هويته، إن الغارة استهدفت مساء السبت سيارتين كانتا تقلان ستة من ناشطى التنظيم فى بلدة المحفد فى محافظة أبين جنوب اليمن.

وأوضح المصدر أن "طائرة بدون طيار شنت غارة جوية مساء أمس السبت مستهدفه سيارتين تتبعان مقاتلى تنظيم القاعدة فى وادى ضيقة مديرية المحفد الحدودية مع شبوة مما اصفر عن مصرع جميع من كانوا فى السيارة وعددهم ستة".

وخضعت مديريات عدة من محافظة أبين ومنها المحفد طوال سنة لسيطرة القاعدة التى أخرجها منها فى يونيو 2012 هجوم واسع النطاق للجيش. لكن الشبكة المتطرفة تواصل شن هجمات قاتلة على الجنود وقوات الأمن ورموز الدولة.

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مصر 365