البيئة: إطلاق "صقور شاهين" المضبوطة بمطار القاهرة



كتبت- مادي غيث:

قال المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن الوزارة أطلقت اليوم الخميس، "صقور شاهين"، التي تم ضبطها الأسبوع الماضي، والتي تعتبر أول محاولة لتهريب الصقور خلال موسم الهجرة الحالي للطيور، وذلك بعد تصريح النيابة.

وأضاف سلامة، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، الخميس: "صيد الصقور يكون في أماكن غير المحميات، لأن هناك حراس من البدو يبلغون الوزارة بعمليات الصيد، قبل أن تتم إذا كانت داخل المحميات، وعلى الفور تقوم الوزارة بعمل حملات ضبط في الأماكن التي يتم بها الصيد".

وأكد سلامة، أن معظم عمليات الصيد لا تتم داخل المحميات، فمن الممكن أن تكون في محافظات مثل الشرقية أو تكون في الصحراء الغربية وغيرها. كما أن "الصقارة" أو صائدي الصقور يكونوا على درجة عالية من المهارة والصبر لذلك من الممكن أن يظلوا في الصحراء شهرين لصيد الصقور وهناك من لا يستطيعوا الصيد.

وأشار رئيس قطاع الطبيعة، إلى أن المحميات تغطي ١٥٪ من مساحة مصر، مضيفا إلى أنهم لن يستطيعوا تغطية باقي مليون متر مربع، ولكن عند ورود بلاغ بعمليات الصيد يتم التوجه على الفور مثلما حدث العام الماضي في البحر الاحمر، حيث قمنا بعمل حملة وتم ضبطهم قبل إتمام عملية الصيد.