وزير التعليم يكشف لـ"مصراوي" سبب تأجيل المدارس اليابانية والموعد المقترح لافتتاحها

كتبت- أسماء يحيى:

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور عقب قرار تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية، اليوم الخميس.

وقال شوقي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لا يوجد سبب لغضب البعض، فمشروع المدارس اليابانية تم تأجيل افتتاحه حتى يتم التأكد من اكتمال جوانب الجودة في كافة عناصره".

وأضاف الوزير:"نحن نسعى لتقديم خدمة متميزة، حتى لا يتعرض البعض لصدمات إذا فتحت المدارس اليابانية أبوابها دون تجهيز أو إعداد كافٍ".

ولفت الوزير إلى أنهم يرجون أن يكتمل إعداد وتجهيز المدارس اليابانية خلال شهرين من الآن، ليتم افتتاحها في "الترم" الدراسي الثاني، مؤكدًا أنه سيتم الاستعداد جيدًا لتلك المدارس، واختيار الأفضل بما يصب في مصلحة الطلاب.

وكان شوقي، أعلن في مؤتمر صحفي اليوم، تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر لاغية "كأن لم تكن".

وأضاف شوقي، أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، حتى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين.

وعلق الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب خلال اجتماع أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة لاختيار طلاب ومعلمي المدارس اليابانية، مكونة من أساتذة علوم: الاجتماع، والنفس، والرياضيات، واللغات، على نهج المدارس الدولية، وليس السن والمربع السكني فقط".

وأكد شوقي، أنه لن يضار أي طفل، حيث يستمر المحولون في مدارسهم، فيما يتم توزيع الطلاب المستجدين على المدارس التجريبية المحيطة وفقا لشروط السن، مطالبا أي ولي أمر يواجه مشكلة أن يتوجه للوزارة لحلها فورا.