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تيلرسون: الرياض وحلفاؤها لا يرغبون في التحاور مع قطر

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مصراوي Masrawy

تيلرسون: الرياض وحلفاؤها لا يرغبون في التحاور مع قطر

10:52 م الخميس 19 أكتوبر 2017

تيلرسون: الرياض وحلفاؤها لا يرغبون في التحاور مع قطر

تيلرسون

واشنطن - (أ ف ب):

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الخميس، عن تشاؤمه حيال إمكانية التوصل إلى حل للخلاف بين وحلفائها من جهة، وقطر من جهة ثانية، وأخذ على "الرباعية العربية" عدم الرغبة في التحاور مع الدوحة.

والمقصود بالرباعية العربية، السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مطلع يونيو بقطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب وبالتقرب من إيران.

وقال تيلرسون قبيل بدئه جولة ستشمل الرياض والدوحة لشبكة بلومبرج : "أنا لا أتوقع التوصل إلى حل سريع".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد توقع قبل نحو شهر حلا سريعا لأزمة الخليج".

وقال تيلرسون: "يبدو ان هناك غيابا فعليا لاي رغبة بالدخول في حوار من قبل بعض الاطراف المعنية"، قبل ان يضيف "يعود الان الى قادة الرباعية القول متى يريدون الدخول في حوار مع قطر، لان هذا البلد كان واضحا جدا بالاعراب عن رغبته بالحوار".

وقال تيلرسون أيضا إن دور الولايات المتحدة يقوم على ألا يساء فهم الرسائل، والتأكد بان قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة قدر الامكان، قبل ان يضيف: "نحن جاهزون للقيام بكل ما هو ممكن لتسهيل التقارب، إلا ان الأمر يبقى مرتبطا بالفعل حتى الان بقادة هذه الدول".

هذا المحتوى من

AFP

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