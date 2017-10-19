بوريس جونسون: بريطانيا تدرك أن استفتاء كردستان خطأ
بوريس جونسون: بريطانيا تدرك أن استفتاء كردستان خطأ
10:50 م الخميس 19 أكتوبر 2017
بوريس جونسون
بغداد - (د ب ا)
ناقش رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عملية فرض القانون، واعادة انتشار القوات العراقية الاتحادية في محافظة كركوك.
ووفق بيان للدائرة الاعلامية في الحكومة العراقية، قال جونسون:" إن الحكومة البريطانية تدرك بأن الاستفتاء كان خطأ، وقد اخبرت مسعود برزاني بذلك قبل أن يقدم على هذه الخطوة وارادت أن ثنيه عن هذا الامر".
وأضاف البيان أن الحكومة البريطانية "تشيد بموقف الحكومة العراقية المركزية وبحكمة العبادي في التعاطي مع هذه الازمة، وان كل النجاح خصوصا، فيما يتعلق بموضوع محاربة داعش، ينبغي أن تكون له الاولوية في الوقت الحالي".
وأكد العبادي أن "الحرب على داعش تعد اولوية مهمة بالنسبة للحكومة، واننا سنكمل تحرير بقية المناطق قريبا وتأمين الحدود".
وقال :" إن الحكومة العراقية تعمل الآن على استتباب الأمن والسلام في كركوك، حيث تولت الشرطة المحلية زمام الامور".
وتابع " كما ان النقطة الاخرى التي تركز عليها الحكومة العراقية الآن هي مسألة اعادة الاستقرار للمناطق المحررة، وبضمنها كركوك، لتبين للعالم ان هذه المنطقة، هي ليست للتنازع، وانما لتوفير الامن والخدمات لأهلها".
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