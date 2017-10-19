ترامب يمنح حكومته "ممتاز" في تعاملها مع إعصار بورتو ريكو

واشنطن - (د ب أ)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحكومته، اليوم الخميس، في تعاملها مع إعصار ماريا في بورتو ريكو، حتى على الرغم من أن الإقليم الأمريكي لا يزال إلى حد كبير بدون كهرباء وخدمات أساسية أخرى لما يقرب من شهر بعدما ضربه الإعصار.

وفي اجتماع بالبيت الأبيض مع محافظ بورتو ريكو ريكاردو روسيلو، قال ترامب إنه سيمنح الحكومة الأمريكية "درجة ممتاز" في استجابتها، على الرغم من التحديات الناجمة عن بعد موقع الجزيرة الواقعة بالبحر الكاريبي والبنية التحتية المصابة بالفعل بالشلل.

ثم توجه ترامب إلى روسيلو طالبا منه أن يشيد بتعامل الحكومة الأمريكية مع الإعصار .

وقال روسيلو: "لقد تعاملتم مع الاعصار على الفور سيدي"، وبعدها تحدث عن اتصالاته مع الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ "فيما" ومنظمات إغاثة حكومية أخرى.

وكان روسيلو يضغط على مسؤولين في واشنطن للالتزام بتقديم مساعدة بعيدة الأجل للجزيرة، مشددا مرارا أن مواطنيها هم مواطنون أمريكيون.

وأشار إلى أن الجزيرة لا تزال حياة من خلال التوريد المستمر للأغذية والمياه، لكن يجب في نهاية المطاف التحول إلى جهود إعادة الإعمار ، بما فيها التشييد وإعادة إعمار محطة الطاقة المدمرة.

وتعرض ترامب لانتقادات في السابق لتصريحه بأن الحكومة الأمريكية يجب أن تسحب دعمها من بورتو ريكو، وكررها اليوم الخميس قائلا إن "فيما" والأجهزة الأخرى يجب عليها في نهاية المطاف مغادرة الجزيرة.

غير أنه شدد على دعمه لتوفير تمويل من أجل مساعدة بورتو ريكو على التعافي والإعمار.