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مخبر شرطة ألماني شجع جهاديين على ارتكاب اعتداءات

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مصراوي Masrawy

مخبر شرطة ألماني شجع جهاديين على ارتكاب اعتداءات

10:43 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مخبر شرطة ألماني شجع جهاديين على ارتكاب اعتداءات

مخبر شرطة ألماني شجع جهاديين على ارتكاب اعتداءات

برلين - (أ ف ب):

يواجه مخبر للشرطة الألمانية اتهامات بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية كما يعتقد أنه على صلة بمنفذ اعتداء سوق عيد الميلاد في برلين، حسبما أفادت تقارير إعلامية، الخميس.

وذكر تقرير في محطة "إيه آر دي" الالمانية أن المشتبه به شجع متطرفين على تنفيذ اعتداءات في المانيا بدلا من السفر للجهاد في سوريا.

وفي حال تأكيد هذا التقرير، فأنه سيشكل ضربة قوية لقوات الامن التي تواجه انتقادات بالفعل لارتكابها اخطاء خطيرة.

ولم تعلق الشرطة المحلية في ولاية نورث راين وستفاليا في غرب البلاد على هذه التقارير.

ويعتقد ان للمخبر صلات قوية بالتونسي انيس العامري الذي قتل 12 شخصا واصاب 56 شخصا، حين اقتحم بشاحنة سوقا مكتظ في ديسمبر الماضي.

وأقر مسؤولون أمنيون بسلسلة من الهفوات الأمنية سمحت للعامري بتفادي مراقبة السلطات والتواصل مع متطرفين إسلاميين.

وأوضح عدة محامين أن هذا المخبر الأمني شجع موكليهم المتهمين في قضايا متصلة بالارهاب، على تنفيذ اعتداءات.

ويقول المحامي علي أيدن إن المخبر الامني قال لأحد موكليه: "هيا بنا نقتل هؤلاء الكفار. نحتاج لرجال صالحين للقيام بهذا في ألمانيا".

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