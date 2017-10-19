9 وزيرات في الإمارات: درسن في جامعات هارفارد ونيويورك والإسكندرية

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كتب – محمد الصباغ:

واصلت دولة الإمارات المفاجآت في اختيار الوزراء واستحداث الوزارات، فبعد إنشاء وزارة السعادة في عام 2014، عاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليعلن عن تعديلًا وزاريًا شمل وزارة للذكاء الاصطناعي وأخرى لملف العلوم المتقدمة، وثالثة لملف الأمن الغذائي.

وعيّن رئيس الإمارات 31 وزيرًا ووزيرة، بينهم 9 نساء ووزير للذكاء الاصطناعي عمره 27 عامًا فقط.

ووقع الاختيار على ريم إبراهيم الهاشمي لتصبح وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعها نورة محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وحصة عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وجميلة سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وعهود خلفان الرومي وزيرة للسعادة وجودة الحياة، وشمة سهيل بن فارس المزروعي وزيرة لشؤون الشباب.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، جاءت مريم محمد سعيد حارب المهيري وزيرة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، وسارة يوسف الأميري وزيرة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، وميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة وهي أيضًا مستشارة الشيخة فاطمة مبارك، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسـرية.

بحسب التعديل الجديد، دخلت سيدتين التشكيل وهما سارة الأميري وزيرة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة ومهمتها، بحسب موقع أخبار الإمارات البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية. والثانية هي مريم المهيري وزيرة للدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة بحثاً وخطة وتقنية.

كما تم تعيين وزيرة جديدة هي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة لتنمية المجتمع عوضًا عن نجلاء العور، فيما شغلت نورة الكعبي منصب وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بعدما شغلت في السابق وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني.

ونستعرض السير الذاتية للوزيرات كما نشرها موقع الحكومة والصحف الإماراتية على الإنترنت:

1– ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي

تشغل منصب وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي منذ فبراير 2016.

بدأت عملها كملحق تجاري، ومن ثم نائب لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقد نالت دراساتها العليا في جامعة توفتس في ولاية ماساتشوستس عام 1999، حيث حصلت على شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية واللغة الفرنسية، قبل أن تحصل على شهادة الماجستير من جامعة هارفارد عام 2002.

2- نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

تشغل منصب وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي منذ فبراير 2016، حيث تعمل معاليها بمثابة حلقة الوصل بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.

تحمل شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام2001، كما أكملت برنامج القيادة من جامعة لندن للأعمال عام 2011.

3- ميثاء سالم الشامسي

انضمت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي إلى الحكومة الاتحادية في عام 2008 كوزيرة دولة، وترأست صندوق الزواج حتى فبراير من عام 2016، كما أنها تشغل منصب مستشارة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسـرية.

نالت معالي ميثاء بنت سالم الشامسي درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة عين شمس عام 1992، والماجستير في علم الاجتماع من جامعة الاسكندرية عام 1988، إضافة إلى درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1980.

4- عهود خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة

تشغل عهود بنت خلفان الرومي منصب وزيرة دولة للسعادة، وهو منصب استحدث في التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات في فبراير 2016 من أجل مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع الإماراتي.

تحمل عهود الرومي شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها خريجة برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.

5- شما سهيل بن فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب

تشغل منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب منذ إعلان التشكيل الوزاري في فبراير 2016، لتصبح وهي في عمر 22 أصغر وزيرة في العالم، حيث تتركز مهامها في تمثيل قضايا الشباب وطموحاتهم في المجلس، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير إمكانيات الشباب وتأهيلهم، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات.

حصلت على شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة عام 2015، وكانت أول طالبة من دولة الإمارات تفوز بمنحة رودز للقيادات الشابة في العمل الحكومي، وضمن أفضل طلاب الدفعة في حينها.

كما حصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف العليا كأفضل 5% من طلاب جامعة نيويورك لعام 2014.

6- جميلة سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام

تمتلك جميلة المهيري خبرة طويلة تصل إلى عشرين سنة في مجال الإدارة التربوية والتعليم وعملت على تطوير جهاز رقابة مدرسية لمدارس إمارة دبي متميز من خلال منصبها كرئيس جهاز الرقابة المدرسية في دبي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية منذ عام 2006.

جميلة حاصلة على درجة البكالوريوس في الإدارة من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1990، وتحمل عضوية في مجلس دبي للتعليم ومؤسسة دبي العطاء.

7- حصة عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع

شغلت منصب مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل، وأشرفت على تطوير الخدمات الحكومية في الإمارات.

وبحسب صحيفة البيان، فهي من مواليد 1980 وحاصلة على شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من الجماعة الأمريكية في الشارقة، وشهادة البكالوريوس بتقدير امتياز في تخصص إدارة الأعمال من جامعة زايد.

8- مريم سعيد المهيري وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي

شغلت منصب وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة في وزارة التغير المناخي، بجانب عملها كخبيرة للإشراف على مشاريع وزارة التغير المناخي والبيئة وشاركت في مشروع الشيخ خليفة للأبحاث البحرية.

بحسب موقع الإمارات اليوم، مريم المهيري من مواليد العام 1979 وحاصلة على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة التقنية في مدينة آخن في ألمانيا.

9- سارة يوسف الأميري وزيرة مسئولة عن ملف العلوم المتقدمة

عملت في منصب رئيس مجلس علماء الإمارات إلى جانب منصبها كنائب مدير الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" في مركز محمد بن راشد للفضاء.

سارة الأميري من مواليد العام 1987، ووفقًا لموقع الإمارات اليوم، حصلت على شهادتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الحاسوب من الجامعة الأمريكية في الشارقة.