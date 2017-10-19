بوتين يتهم الغرب بـ"ازدواجية المعايير" بخصوص أزمة كاتالونيا

موسكو - (أ ف ب):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن الأزمة في كاتالونيا شأن إسباني داخلي، لكنه انتقد إزدواجية معايير الغرب حيال الحركات الانفصالية في العالم.

وقال بوتين خلال لقاء مع خبراء في العلاقات الدولية في منتجع سوتشي على البحر الأسود ان موقف روسيا معروف، وأن كل ما يحدث هو شأن إسباني داخلي يجب أن يحل بموجب القانون الإسباني ووفق أسس التقاليد الديمقراطية.

لكنه أشار إلى أن الأزمة تعكس النفاق والتناقض الغربي بشأن دعم بعض الانفصاليين ومعارضة آخرين مثل دعم استقلال كوسوفو مع معارضة المطالب باستقلال كاتالونيا والأكراد.

وأوضح بوتين: "نرى في وجهة نظر الشركاء أن هناك مقاتلين يستحقون الاستقلال وهناك انفصاليين لا يمكنهم الدفاع عن حقوقهم".

وتابع: "هذا مثال واضح جدا على ازدواجية المعايير".

وأكد بوتين أن القوى الغربية على معرفة منذ زمن بعيد بالخصومات في أوروبا، في إشارة لكاتالونيا.

وأشار بوتين إلى الاعتراف باستقلال كوسوفو الذي رحب به الغرب متسائلا: "لماذا كان عليهم دعم انفصال كوسوفو دون تفكير او نقاش"؟.

وتابع متهما الدول الأوروبية بارضاء الاخ الاكبر في واشنطن بخصوص كوسوفو.

لكنه قال إن استقلال كوسوفو اثار تطلعات مماثلة في أوروبا والعالم.

وتساءل بوتين لماذا عارضت اوروبا الحركات الانفصالية في اسبانيا وكردستان العراق.

وتقول موسكو إنها تدعم وحدة وسلامة أراضي العراق لكنها تنظر للطموحات الوطنية الكردية بعين الاحترام.