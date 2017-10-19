أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين يتهم الغرب بـ"ازدواجية المعايير" بخصوص أزمة كاتالونيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بوتين يتهم الغرب بـ"ازدواجية المعايير" بخصوص أزمة كاتالونيا

10:24 م الخميس 19 أكتوبر 2017

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب ب"ازدواجية

موسكو - (أ ف ب):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن الأزمة في كاتالونيا شأن إسباني داخلي، لكنه انتقد إزدواجية معايير الغرب حيال الحركات الانفصالية في العالم.

وقال بوتين خلال لقاء مع خبراء في العلاقات الدولية في منتجع سوتشي على البحر الأسود ان موقف معروف، وأن كل ما يحدث هو شأن إسباني داخلي يجب أن يحل بموجب القانون الإسباني ووفق أسس التقاليد الديمقراطية.

لكنه أشار إلى أن الأزمة تعكس النفاق والتناقض الغربي بشأن دعم بعض الانفصاليين ومعارضة آخرين مثل دعم استقلال كوسوفو مع معارضة المطالب باستقلال كاتالونيا والأكراد.

وأوضح بوتين: "نرى في وجهة نظر الشركاء أن هناك مقاتلين يستحقون الاستقلال وهناك انفصاليين لا يمكنهم الدفاع عن حقوقهم".

وتابع: "هذا مثال واضح جدا على ازدواجية المعايير".

وأكد بوتين أن القوى الغربية على معرفة منذ زمن بعيد بالخصومات في أوروبا، في إشارة لكاتالونيا.

وأشار بوتين إلى الاعتراف باستقلال كوسوفو الذي رحب به الغرب متسائلا: "لماذا كان عليهم دعم انفصال كوسوفو دون تفكير او نقاش"؟.

وتابع متهما الدول الأوروبية بارضاء الاخ الاكبر في واشنطن بخصوص كوسوفو.

لكنه قال إن استقلال كوسوفو اثار تطلعات مماثلة في أوروبا والعالم.

وتساءل بوتين لماذا عارضت اوروبا الحركات الانفصالية في اسبانيا وكردستان العراق.

وتقول موسكو إنها تدعم وحدة وسلامة أراضي العراق لكنها تنظر للطموحات الوطنية الكردية بعين الاحترام.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بوتين: روسيا سترد بالمثل إذا انسحبت أمريكا من معاهدة للأسلحة النووية

    أخبار

  • بوتين ينتقد الولايات المتحدة بسبب الأسلحة الكيميائية

    أخبار

  • بوتين: روسيا تعمل بشكل متزن مع كافة أطراف التسوية في سوريا

    أخبار

  • بوتين يُكلف بإصدار عملة رقمية روسية

    أخبار

إعلان

e6dd130882.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال