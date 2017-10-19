بالصور.. عروسان بقنا يوقعان استمارة "علشان تبنيها" في حفل زفافهما
بالصور.. عروسان بقنا يوقعان استمارة "علشان تبنيها" في حفل زفافهما
10:30 م الخميس 19 أكتوبر 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
ولي أمر طالب بالبحيرة يتهم معلمًا بإهانة نجله وتمزيق ملابسه (صور)
قنا – (مصراوي):
وقع عروسان خلال حفل زفافهما استمارتي "عشان نبنيها" بمحافظة قنا لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية للدورة الثانية وسط تصفيق من الحاضرين و هتافات تحيا مصر
وصرح العريس شرقاوي حمدي شرقاوي أن الرئيس السيسي يمتلك رؤية واضحة للإعادة تطوير البنية التحتية للبلاد وتحقيق تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع وإعلان الحرب علي الفساد والمفسدين .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
عمرها 111 سنة.. الحاجة "نوارة" تُوقع استمارة "علشان نبنيها" بالشرقية
-
حملات لتجفيف تجارة الأسلحة.. أمن قنا يحاصر قرى "الدم والنار"
-
في أقل من شهر.. ضبط ثالث سلاح مضاد للطائرات بقنا (صور)
-
"مواطن يدعم رئيس" تبدأ جمع التوقيعات في أسوان
إعلان
إعلان