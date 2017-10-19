بالصور.. عروسان بقنا يوقعان استمارة "علشان تبنيها" في حفل زفافهما

ولي أمر طالب بالبحيرة يتهم معلمًا بإهانة نجله وتمزيق ملابسه (صور)

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قنا – (مصراوي):

وقع عروسان خلال حفل زفافهما استمارتي "عشان نبنيها" بمحافظة قنا لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية للدورة الثانية وسط تصفيق من الحاضرين و هتافات تحيا مصر

وصرح العريس شرقاوي حمدي شرقاوي أن الرئيس السيسي يمتلك رؤية واضحة للإعادة تطوير البنية التحتية للبلاد وتحقيق تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع وإعلان الحرب علي الفساد والمفسدين .