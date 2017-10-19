أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. عروسان بقنا يوقعان استمارة "علشان تبنيها" في حفل زفافهما

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. عروسان بقنا يوقعان استمارة "علشان تبنيها" في حفل زفافهما

10:30 م الخميس 19 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    77ec4a24de.jpg

  • عرض 4 صورة

    c9a65ccefb.jpg

  • عرض 4 صورة

    5114c57229.jpg

  • عرض 4 صورة

    2017_10_19_22_29_34_717.jpg

إعادة الألبوم

ولي أمر طالب بالبحيرة يتهم معلمًا بإهانة نجله وتمزيق ملابسه (صور)

الألبوم التالى

ولي أمر طالب بالبحيرة يتهم معلمًا بإهانة نجله وتمزيق ملابسه (صور)

قنا – (مصراوي):

وقع عروسان خلال حفل زفافهما استمارتي "عشان نبنيها" بمحافظة قنا لتأييد الرئيس عبدالفتاح رئيسا للجمهورية للدورة الثانية وسط تصفيق من الحاضرين و هتافات تحيا

وصرح العريس شرقاوي حمدي شرقاوي أن الرئيس السيسي يمتلك رؤية واضحة للإعادة تطوير البنية التحتية للبلاد وتحقيق تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع وإعلان الحرب علي الفساد والمفسدين .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عمرها 111 سنة.. الحاجة "نوارة" تُوقع استمارة "علشان نبنيها" بالشرقية

    أخبار

  • حملات لتجفيف تجارة الأسلحة.. أمن قنا يحاصر قرى "الدم والنار"

    أخبار

  • في أقل من شهر.. ضبط ثالث سلاح مضاد للطائرات بقنا (صور)

    أخبار

  • "مواطن يدعم رئيس" تبدأ جمع التوقيعات في أسوان

    أخبار

إعلان

9e41ffd828.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"