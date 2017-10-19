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نصر سالم: العالم أصبح يعلم أن مصر لديها جيش قادر على حمايتها

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نصر سالم: العالم أصبح يعلم أن مصر لديها جيش قادر على حمايتها نصر سالم: العالم أصبح يعلم أن مصر لديها جيش قادر على حمايتها

التحرير

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قال اللواء نصر سالم، الخبير الاستراتيجي، إن «جيش الدولة له مهتان، الأولى صد الاعتداء على الدولة ومنعه من تحقيق أهدافه، والثانية هي عامل الردع، بمعنى أن القوة تمنع أي معتدي من التفكير في تهديد أرضي ومصالحي، والحكمة تقول (إذا أردت أن تمنع الحرب فاستعد لها)».

أضاف سالم، خلال مداخلة لبرنامج «ما وراء الحدث»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه «حينما تزيد قدرتنا العسكرية بالشكل الذي يراه العالم كله الآن، سواء كان ذلك بمعدات من أحدث الأسلحة على مستوى العالم، أو من ناحية التدريب العالي، فذلك يُحقق عامل الردع».

تابع سالم: «العالم كله يعلم الآن أن لديها جيش يستطيع أن يحمي أرضها، ومصالحها خارج أرضها في مجالها الحيوي كاملًا، سواء كان في البحر المتوسط أو الأحمر، وهذه القوات أصبحت ردعًا كبيرًا لمن يُدير ويرعى الإرهاب وليس للإرهاب وحده».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد اليوم الخميس، الاحتفال بالعيد الخمسين للقوات البحرية، كما شهد الرئيس فعاليات المناورة البحرية «ذات الصواري 2017»، والتي تشارك فيها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات. 

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وافتتح الرئيس، مجمع المحاكاة بقاعدة الإسكندرية البحرية، الذي يستخدم في تدريب أفراد القوات البحرية على جميع الخطط البحرية قبل تطبيقها على أرض الواقع.

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن أمس الأربعاء، وصول إلى قاعدة الإسكندريةالبحرية، الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع «الفاتح»، من طراز «جوويند»، والغواصة «42»، من طراز «209 / 1400»، بعد إتمام إجراءات الاستلام بميناءي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا، في رحلة عودة إلى مصر استغرقت عدة أيام. 

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التحرير

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