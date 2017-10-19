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مرصد الأزهر: مصر قلب العالم الإسلامي وكعبة العلم

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مرصد الأزهر: مصر قلب العالم الإسلامي وكعبة العلم مرصد الأزهر: مصر قلب العالم الإسلامي وكعبة العلم

التحرير

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قال الدكتور كمال بريقع، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن اختيار لعقد مؤتمر «دور الفتوى في استقرار المجتمعات»، يؤكد أنها قلب العالم الإسلامي، وأنها «كعبة العلم»، حيث تُصدر علم الإسلام لجميع مسلمي العالم.

أضاف بريقع، خلال حوار له عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الخميس، أن «الفتوى إذا لم تصدر عن عالم قد تُهد السلم المجتمعي، وقد تُحدث قلاقل في المجتمع، والجماعات الإرهابية تُحركها فتاوى متطرفة، وتنطلق من فهم مغلوط للإسلام».

أوضح أن «هذه الجماعات تقتطع الكثير من الفتاوى من الكتب القديمة، والتي لم تعُد تصلح لمجتمعنا المعاصر، وإنما هي فتاوى قيلت في سياقات محددة، ويتم اجتزاؤها من سياقاتها».

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أكد أنه «لابد من العودة إلى المتخصصين في كل مجال، وخاصةً في مجال الفتوى، حيث أن الفتوى قد تُهدد أرواح الناس إذا لم يُحسن استخدامها»، مشدّدًا على أن الجماعات المتطرفة تستغل الدين أسوأ استغلال ممكن.

يُشار إلى أن دار الإفتاء المصرية، نظمت مؤتمرًا عالميًا، تحت عنوان «دور الفتوى في استقرار المجتمعات»، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح .

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التحرير

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