وكالة الطاقة الذرية: مراقبة النووي الإيراني تتم "دون مشاكل"

الرئيس الفرنسي يستقبل امانو امام قصر الاليزيه في ب

فينا - (أ ف ب):

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أنها تواصل "دون مشاكل" عمليات التفتيش في إيران، موضحة أن طهران تبدو حذرة جدًا منذ قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب عدم الاقرار بالتزامها الاتفاق النووي، كما صرح مدير المنظمة يوكيا أمانو.

واضاف امانو في ختام اجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان في باريس ان قرار ترامب اتخذ في الاونة الاخيرة. لكن يمكنني القول ان الايرانيين حذرون جدا، ونواصل أنشطتنا في المراقبة والتحقق من دون مشاكل.

وكان ترامب الذي انتقد النظام الايراني بشدة اعلن "سحب إقراره" بالتزام ايران الاتفاق، ودعا الكونغرس الى معالجة "العديد من نقاط الضعف الشديد" فيه مهددا بانسحاب بلاده منه اذا لم تتم تلبية مطالبه.

وتابع امانو الذي تتولى منظمته مراقبة ضمان الامتثال وعمليات التفتيش في إيران ان "إيران تنفذ الالتزامات النووية التي تم التعهد بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق)".

وقال "لقد تمكنا من الوصول الى الاماكن التي كنا بحاجة لزيارتها في حين تطالب واشنطن بالمزيد من عمليات التفتيش.

وكان امانو التقى صباحا الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اعاد التذكير بالتزامات فرنسا ضمن الإطار الذي حدده اتفاق فيينا، وطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمان التقيد الصارم بأحكام الاتفاق" الذى يضع البرنامج النووي الايراني تحت المراقبة الدقيقة مقابل رفع العقوبات الدولية.