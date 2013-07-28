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اغتيال مدير تعليم ونجليه على يد مسلحين بجنوب دارفور

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اغتيال مدير تعليم ونجليه على يد مسلحين بجنوب دارفور اغتيال مدير تعليم ونجليه على يد مسلحين بجنوب دارفور

اغتالت مجموعة مسلحة مكونة من 6 أشخاص، مدير تعليم محلية "بليل" بجنوب دارفور، محمد أحمد صالح واثنين من أبنائه، كانوا فى طريقهم إلى مزرعتهم بمنطقة "كوكوجا".

ونقلت صحيفة (الرأى العام) الصادرة بالخرطوم، اليوم الأحد، عن مصدر أمنى قوله، إن مجموعة من المسلحين حاولوا نهب مدير التعليم واثنين من أبنائه، لكنهم رفضوا تسليم أمتعتهم، مما دعا المسلحين لإطلاق النار عليهم، وأدى لوفاة ثلاثتهم.

وأكد المصدر أنه تم إلقاء القبض على المسلحين، بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة، والتحفظ على 4 قطع سلاح وكمية من الذخيرة كانت بحوزتهم.

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مصر 365