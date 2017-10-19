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وزير التعليم لـ"مصراوي": مشروعات جديدة قريبًا لتحفيز الطلاب على البحث العلمي

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم لـ"مصراوي": مشروعات جديدة قريبًا لتحفيز الطلاب على البحث العلمي

10:22 م الخميس 19 أكتوبر 2017

طارق شوقي

كتبت- أسماء يحيى:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني والتدريب، إن هناك مشروعات جديدة سيتم تنفيذها في القريب العاجل في إطار خطة الوزارة لتحفيز الطلاب على مجال العلوم والبحث العلمي.

وأضاف شوقي، في تصريح خاص لمصراوي، الخميس: "نسعى لإتاحة بنك المعرفة لكل طلاب المرحلة الثانوية حتى سبتمبر 2018".

وتابع الوزير: "سيتم عمل حملة إعلامية لنشر أهدافنا، وإذاعة برنامج العباقرة، المُذاع على قناة القاهرة والناس، في كافة القنوات التلفزيونية بما يدعم رؤية بنك المعرفة"، فضلًا عن إعداد منح وجوائز لتحفيز الطلاب على التعلم.

يشار إلى أن بنك المعرفة المصري ودار سبرنجر نيتشر العالمية، ينظمان اليوم الخميس، حفل الإطلاق الرسمي لمجلة "للعلم"، وهي طبعة عربية مجانية من مجلة "ساينتفك أمريكان"، التي تقدم رؤى وأفكارًا ثاقبة وموثقة وقصصًا صحفية منبثقة من آخر الأخبار وأحدث التطورات فى شتى مجالات العلوم التطبيقية والأساسية والإنسانية، كما تنشر المجلة مقالات رأى للعلماء والمفكرين الأكثر تأثيرًا فى المنطقة العربية.

وتقام الاحتفالية بالشرفة الرئيسية لمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني والتدريب، ولفيف من كبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين من بينهم أحمد المسلماني، وعدد من العلماء والشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العلمي في .

 

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مصراوي Masrawy

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