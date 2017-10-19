خبير ينتقد وزارة التعليم بعد قرار تأجيل المدارس اليابانية: "تُضلل الرأي العام"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد الظاهر، أستاذ مناهج التربية بجامعة طنطا، إن تكليف الرئيس السيسي، وزير التربية والتعليم طارق شوقي بتأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية يشكف عن تقصير الوزارة.

وأضاف عبدالظاهر، في تصريحات لـ"مصراوي"، الخميس: "وزارة التربية والتعليم تضلل الرأي العام والقيادة، والدليل على ذلك قبولها لنوعية جديدة من المدارس دون إعداد خطة جيدة لها"، متابعًا: "افتتاح المدارس اليابانية بتلك السرعة كان يثير مخاوفنا والرئيس أنقذ سمعة مصر التعليمية بهذا القرار".

واستطرد الخبير التعليمي: "أنا أستاذ مناهج ومعرفش نوعية المناهج التي ستقدم فيها، والوزارة كانت تؤكد دائمًا على الاستعداد الجيد لتلك المدارس عبر وسائل الإعلام فقط"، متسائلًا: "ما هو مصير الطلاب الذين حولوا من مدارس أخرى إلى المدارس اليابانية، ومتي تعود الدارسة إن عادت؟".

وكانت وزارة التربية والتعليم، استلمت 8 مدارس من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفتحت باب القبول لها، حيث استقبلت 1800 طالبا من إجمالي 29700 تقدموا للالتحاق، ومن المقرر استلام 10 مدارس خلال الشهر المقبل.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قال إن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر لاغية "كأن لم تكن".

وأضاف شوقي، أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، حتى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين.

وعلق الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بديوان الوزارة، الخميس، قائلًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب خلال اجتماع أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة لاختيار طلاب ومعلمي المدارس اليابانية، مكونة من أساتذة علوم: الاجتماع، والنفس، والرياضيات، واللغات، على نهج المدارس الدولية، وليس السن والمربع السكني فقط".

وأكد شوقي، أنه لن يضار أي طفل، حيث يستمر المحولون في مدارسهم، فيما يتم توزيع الطلاب المستجدين على المدارس التجريبية المحيطة وفقا لشروط السن، مطالبا أي ولي أمر يواجه مشكلة أن يتوجه للوزارة لحلها فورا.