ولي أمر طالب بالبحيرة يتهم معلمًا بإهانة نجله وتمزيق ملابسه (صور)

البحيرة – أحمد نصرة:

حرر ولي أمر طالب بمدرسة رشوان أحمد رشوان، بقرية أم صابر الثانوية، التابعة لإدارة بدر التعليمية بالبحيرة، اليوم الخميس، محضرًا يتهم فيه أخصائي اجتماعي بالاعتداء على نجله بالضرب، وتمزيق ملابسه أثناء الطابور المدرسي.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة بدر، يفيد باتهام والد "عمر أحمد" طالب بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة المذكورة، لأخصائي اجتماعي بالمدرسة بالتعدي على نجله وتمزيق ملابسه وإحداث إصابات به وسبه بألفاظ مسيئة أمام زملائه دون سبب يستدعي ذلك.

وذكر والد الطالب في البلاغ، أن نجله كان يرتدى "تي شيرت" فوق الزي المدرسي بسبب برودة الجو في الصباح، وهو ما لم يلق قبولاً لدى الأخصائي الاجتماعي ودفعه لسبه والاعتداء عليه، وطالب بالتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأخصائي الاجتماعي، وتغليظ العقوبة عليه حتى لا تتكرر الواقعة مع طالب آخر.

تحرر المحضر رقم 11925 إداري مركز بدر وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.