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الخارجية الأمريكية: تيلرسون يشارك في اجتماع ممثلي الحكومتين العراقية والسعودية الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

الخارجية الأمريكية: تيلرسون يشارك في اجتماع ممثلي الحكومتين العراقية والسعودية الأسبوع المقبل

09:55 م الخميس 19 أكتوبر 2017

الخارجية الأمريكية: تيلرسون يشارك في اجتماع ممثلي الحكومتين العراقية والسعودية الأسبوع المقبل

تيلرسون

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سوف يشارك في أول إجتماع يعقد بين ممثلي الحكومتين العراقية والسعودية والذي من المقرر أن يجري في الرياض خلال الأسبوع القادم.

وذكر راديو (صوت أمريكا) اليوم أن الخارجية الأمريكية أوضحت ـ في بيان أصدرته بهذا الصدد ـ أن تيلرسون سوف يبحث خلال زيارته القادمة للسعودية، والتي تأتي في إطار جولة خارجية من 20 الى27 من أكتوبر الجاري ، عددا من القضايا المتعلقة بالحرب في اليمن وكذلك القضايا الهامة المطروحة على الساحة الإقليمية.

ولم يتطرق البيان الى موعد زيارة تيلرسون للدول الأخرى التي تشملها جولته الخارجية وهي قطر والهند وباكستان وسويسرا.

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