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حبس وكيل "القوى العاملة" والمدير المالي بالإسماعيلية بتهمة تقديم رشوة

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مصراوي Masrawy

حبس وكيل "القوى العاملة" والمدير المالي بالإسماعيلية بتهمة تقديم رشوة

09:48 م الخميس 19 أكتوبر 2017

تعبيرية

الإسماعيلية - (أ. ش. أ):

قررت نيابة الإسماعيلية، اليوم الخميس، حبس مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية والمدير المالي للمديرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تقديم رشوة قدرها 10 آلاف جنيه للاستيلاء على المال العام.

كانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض، في وقت سابق، على مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة والمدير المالي بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة، قدرها 10 آلاف جنيه، من أجل اعتماد كشوف مالية خاصة بمنح العمالة غير المنتظمة بالمديرية مكافآت تبلغ 300 ألف جنيه، والتي لم يتسلمها العمال، فيما استولى المتهمان عليها.

 

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Asha

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