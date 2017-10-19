لافروف: العملية العسكرية ضد "داعش" في سوريا ستنتهي قريبًا

موسكو - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العملية العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي في سوريا ستنتهي قريبًا.

وقال لافروف ـ خلال لقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا نقلته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس ـ إن الوضع في سوريا فيما يتعلق بتحقيق النجاح النهائي في مكافحة الإرهاب أصبح على وشك الإنتهاء ، مشيرا إلى أن هزيمة الإرهابيين يأتي بفضل جهود كل هؤلاء الذين يحاربون (داعش) و (جبهة النصرة).

وأكد تأييد بلاده لضرورة تفعيل العملية السياسية بشكل كامل داعيا إلى أهمية العمل على التوصل إلى إتفاق بشأن تحديد الخطوات لتنسيق الجهود بين المشاركين في عمليتي أستانا وجنيف.

ودعا لافروف دي ميستورا إلى مناقشة الخطوات المحتملة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومواصلة الحوار الذي بدأه أمس مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

من جانبه، أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي مسيتورا أن الجولة الجديدة من المفاوضات السورية في جنيف ستجري في نوفمبر المقبل، مضيفا أن مجلس الأمن الدولي سيعقد في 25 أكتوبر الجاري جلسة مكرسة للوضع في سوريا من أجل إجراء مشاورات حول تحريك العملية السياسية في هذا البلد.