مدير الاستخبارات الأمريكية: سيتم الإفراج عن وثائق تثبت تعامل إيران مع "القاعدة"
مدير الاستخبارات الأمريكية: سيتم الإفراج عن وثائق تثبت تعامل إيران مع "القاعدة"
09:50 م الخميس 19 أكتوبر 2017
مايك بومبيو
واشنطن - (أ ش أ):
أعلن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية مايك بومبيو، أنه سيتم نشر وثائق تؤكد تعاون إيران في بعض الحالات مع تنظيم القاعدة الإرهابي.
وقال بومبيو - وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس - خلال أعمال قمة الأمن القومي في واشنطن: "أعتقد أنه ليس سرا وأن هناك أوقات عمل فيها الإيرانيون جنبا إلى جنب مع تنظيم القاعدة، والوثائق التي تظهر ذلك سيتم الإفراج عنها في الأيام القليلة المقبلة".
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