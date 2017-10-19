مدير الاستخبارات الأمريكية: سيتم الإفراج عن وثائق تثبت تعامل إيران مع "القاعدة"

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية مايك بومبيو، أنه سيتم نشر وثائق تؤكد تعاون إيران في بعض الحالات مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقال بومبيو - وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس - خلال أعمال قمة الأمن القومي في واشنطن: "أعتقد أنه ليس سرا وأن هناك أوقات عمل فيها الإيرانيون جنبا إلى جنب مع تنظيم القاعدة، والوثائق التي تظهر ذلك سيتم الإفراج عنها في الأيام القليلة المقبلة".