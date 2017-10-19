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مصرع 3 من عناصر القاعدة في اليمن خلال غارة لطائرة أمريكية بدون طيار

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 من عناصر القاعدة في اليمن خلال غارة لطائرة أمريكية بدون طيار

09:29 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مصرع 3 من عناصر القاعدة في اليمن خلال غارة لطائرة أمريكية بدون طيار

ارشيفية

صنعاء - (أ ش أ):

لقي 3 من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي مصرعهم اليوم في غارة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار على محافظة البيضاء باليمن.

وذكرت (فوكس نيوز) الأمريكية أن الطائرة أطلقت صاروخا على سيارة كانت تقل الأشخاص الثلاثة ، ما أدى الى مصرعهم واشتعال النيران بها.

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مصراوي Masrawy

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