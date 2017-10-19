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وزير السياحة: لن يضار أي شخص من العاملين بمنطقة الأهرامات بعد تطويرها

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مصراوي Masrawy

وزير السياحة: لن يضار أي شخص من العاملين بمنطقة الأهرامات بعد تطويرها

09:45 م الخميس 19 أكتوبر 2017

وزير السياحة: لن يضار أي شخص من العاملين بمنطقة الأهرامات بعد تطويرها

وزير السياحة يحيى راشد

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير السياحة يحيى راشد، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة الأهرامات، عند إتمامه سيكون له عظيم الأثر في الارتقاء بتلك المنطقة لتصل إلى المستوى العالمي الذي يليق بها، والتي تعكس عظمة الحضارة المصرية.

وأشار الوزير- خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقده محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي بمقر المحافظة وحضره كل من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور خالد العناني وزير الآثار وبعض من أعضاء مجلس النواب، حيث تم استعراض آخر تطورات المشروع والآثار الإيجابية التي سوف تترتب على هذا التطوير- إلى التطوير الذي ستشهده أيضا منطقة الصوت والضوء، وهو ما سيؤدي إلى جذب المزيد من السائحين من محبي هذا النمط السياحي ويعود بالنفع على العاملين بمنطقة الهرم وعلى القطاع السياحي بوجه عام.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس رابطة الخيول والجمال وممثلين عن الرابطة التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه كافة الجهات المعنية لهذا المشروع وأنه لن يضار أي شخص من العاملين بمنطقة الأهرامات من هذا التطوير حيث أنه يعنى بالمقام الأول بالبعد الاجتماعي وحريص على المصلحة العامة لجميع العاملين به. كما أنه سيتم العمل على تحقيق مطالبهم إلى جانب تقديم الرعاية البيطرية للخيل والجمال بالمنطقة.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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