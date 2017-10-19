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مقتل قائد فصيل موال لطالبان في غارة أمريكية

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مصراوي Masrawy

مقتل قائد فصيل موال لطالبان في غارة أمريكية

09:25 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مقتل قائد فصيل موال لطالبان في غارة أمريكية

مسيحيون باكستانيون في جنازة اشخاص قتلوا في اعتداء

كابول - (أ ف ب):

قتل قائد فصيل موال لحركة طالبان الباكستانية في غارة شنتها طائرة أمريكية مسيرة، حسب ما قال ناطق باسم هذا التنظيم، الخميس، لوكالة فرانس برس.

وتبنت "جماعة الأحرار" وهي فصيل موال لحركة طالبان، اعتداءات دامية في باكستان، اعنفها هجوم انتحاري في متنزه في مدينة لاهور العام الفائت قتل فيه 75 شخصا بينهم كثير من الأطفال.

وقال الناطق باسم الفصيل اسد منصور لفرانس برس عبر الهاتف ان قائد جماعة الاحرار عمر خالد خراساني توفى مساء الاربعاء متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في غارة لطائرة أمريكية مسيرة في ولاية باكتيا الافغانية.

وأضاف أن ما لايقل عن تسعة من معاوني خراساني قتلوا أيضا في الغارة.

وقتل 26 شخصا، الإثنين، في غارتين لطائرة امريكية مسيرة على الحدود بين افغانستان وباكستان بينهم مقاتلون من حقاني الموالية لطالبان.

وفي خطابه لاعلان استراتيجية بلاده الجديدة في أفغانستان في اغسطس الفائت، اتهم باكستان بايواء "عناصر الفوضى"، وشدد على انها ستخسر كثيرا إذا واصلت ايواء عناصر تهدد امن افغانستان المجاورة.

وشبكة حقاني شنت جمات وحشية ضد قوات حلف الاطلسي ومختلف المؤسسات الافغانية خلال السنوات الأخيرة.

وتراجع استخدام الطائرات المسيرة الاميركية بشكل كبير في باكستان الاعوام الاخيرة، بعد ان اثار جدلا كبيرا حول حقوق الانسان وانتهاك سيادة باكستان.

هذا المحتوى من

AFP

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