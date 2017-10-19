الجيزة: حريصون على مصالح العاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم والنهوض بالسياحة

الجيزة- (أ ش أ):

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة حرص المحافظة ووزارتي الآثار والسياحة على مصالح العاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم من الخيالة والجمالة وبائعي السلع السياحية والمصورين، والحفاظ على مصادر أرزاقهم وتحديد إحتياجاتهم والعمل على تلبيتها بما يضمن تنشيط حركة السياحة وعودتها الى سابق عهدها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم عقده مع عدد من العاملين في هذا القطاع الهام، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور يحي راشد وزير السياحة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، لبحث تقديم مساعدات لهم والقضاء على بعض السلبيات الموجودة التي تؤثر على حركة السياحة.

وقال المحافظ، إن المحافظة قامت بإصدار 1182رخصة لأصحاب الدواب و 410 رخصة لبائعي السلع السياحية و 32 رخصة للمصورين بالمنطقة ، وتم تعديل أسعار ركوب الدواب للأجانب والمصريين بما يتلاءم مع الوضع الحالي.

وأضاف أنه تم بالتنسيق مع وزارة السياحة، عقد دورات تدريبية للفئات العاملة بالمنطقة، إستفاد منها نحو 750 عاملا عن كيفية التعامل مع السائحين وزيادة الوعي، كما تم الإتفاق مع إحدى الجمعيات المهتمة بالحيوان لعلاج الدواب بالمنطقة.

واستمع الوزراء إلى مطالب ممثلي العاملين بالمنطقة والتي يدور أغلبها حول عدم وجود معاش لهم وإحتياج الدواب إلى رعاية وعلاج والحفاظ على مهنتهم داخل المنطقة.

وقال وزير السياحة إن الهدف الأساسي هو خدمة العاملين بالمنطقة ومعرفة مشاكلهم وحلها وتطوير قطاع السياحة بما يعود بالنفع على العاملين في هذا القطاع.

وأضافت وزيرة التضامن أنه يمكن تقديم مساعدات لهم عن طريق بنك ناصر الإجتماعي من خلال آليات لتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بالمنطقة بالكامل.

وأكد وزير الآثار، أنه تم الموافقة على تنفيذ مشروع لتطوير منطقة الصوت والضوء وتوفير فرص عمل لسكان المنطقة المحيطة.

وأوضحت نيفين جامع، أن دور جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خدمة المواطن وإتاحة تمويل مناسب لتحسين مشروعه.