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"سبرينجر نيتشر" للنشر تُكرم الرئيس السيسي

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مصراوي Masrawy

"سبرينجر نيتشر" للنشر تُكرم الرئيس

09:27 م الخميس 19 أكتوبر 2017

السيسي

القاهرة- مصراوي:

كرم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نيابة عن دار سبرينحر نيتشر للنشر، عدد من الشخصيات الداعمة لإطلاق النسخة العربية من مجلة "ساينتفك أمريكان".

وكان على رأس الاشخاص المكرمين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع، واللواء محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وأشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.

يشار إلى أن بنك المعرفة المصري ودار "سبرنجر نيتشر" العالمية، ينظمان اليوم الخميس، حفل الإطلاق الرسمي لمجلة " للعلم"، وهي نسخة عربية، مجانية من مجلة "ساينتفك أمريكان"، التي تقدم رؤى ومواضيع، وقصص صحفية فى شتى مجالات العلوم التطبيقية، والإنسانية. كما تنشر المجلة مقالات رأى للعلماء والمفكرين الأكثر تأثيرًا في المنطقة العربية.

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مصراوي Masrawy

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