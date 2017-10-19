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الحكومة: رئيس الوزراء سيزور عدة محافظات الفترة المقبلة

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الحكومة: رئيس الوزراء سيزور عدة محافظات الفترة المقبلة الحكومة: رئيس الوزراء سيزور عدة محافظات الفترة المقبلة

التحرير

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل، قام خلال زيارته إلى الإسكندرية بعدة جولات، حيث شهد بدايةً احتفالات القوات الجوية بعيدها الـ50، ثم عقد لقاء موسع مع نواب المحافظة، وتابع الدراسات الفنية لتطوير محور ترعة المحمودية، كما زار محطة معالجة المنطقة الشرقية.

أضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء إلى الإسكندرية ستتكرر في محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة، ولكن ذلك يتوقف على جدول ارتباطات «إسماعيل»، حيث أن هناك عبأ يومي مُلقى على عاتق رئيس .

وكانت تقارير صحفية قالت إن رئيس الوزراء يعاني من وعكة صحية ومرض يمنعه عن مواصلة أعماله الأساسية، وهو ما نفته رئاسة الوزراء في بيانِ رسمي.

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وزار «إسماعيل»، مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، وتفقد الديوان العام ومحطة التنقية الشرقية بمنطقة أبيس وأرض نادى الاتحاد الجديدة والمواجهة لمبنى المحافظة.

ورافق رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته،الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

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التحرير

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