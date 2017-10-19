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قائد القوات البحرية السابق: لدينا أسطول عظيم.. والتسليح فخر لكل مصري

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قائد القوات البحرية السابق: لدينا أسطول عظيم.. والتسليح فخر لكل مصري قائد القوات البحرية السابق: لدينا أسطول عظيم.. والتسليح فخر لكل مصري

التحرير

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قال اللواء إبراهيم يوسف، قائد القوات البحرية السابق، إن مستوى التسليح الذي وصلت له القوات ورأيناه اليوم الخميس، خلال الاحتفالات بالذكرى الـ50 لعيد القوات البحرية، مفخرة لكل مواطن مصري، حيث أنه أحدث ما أنتجته الترسانات البحرية العالمية.

أضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، «هناك فكر جديد متطور بتنويع مصادر السلاح، وتنويع التسليح، نحن أمام منظومة متكاملة قادرة على الردع تمامًا، وأي حد لازم يفكر ألف مرة قبل ما يُقدِم على عمل عدائي ضد ».

تابع قائد القوات البحرية السابق: «أسطولنا عظيم، وتسليحنا في منتهى القوة، وله اتّزان قتالي عالي للغاية»، مشيرًا إلى أنه من المخطط أن يتم تصنيع «الفرقاطات» داخل مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد اليوم الخميس، الاحتفال بالعيد الخمسين للقوات البحرية، كما شهد الرئيس فعاليات المناورة البحرية «ذات الصواري 2017»، والتي تشارك فيها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.

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وافتتح الرئيس، مجمع المحاكاة بقاعدة الإسكندرية البحرية، الذي يستخدم في تدريب أفراد القوات البحرية على جميع الخطط البحرية قبل تطبيقها على أرض الواقع.

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن أمس الأربعاء، وصول إلى قاعدة الإسكندريةالبحرية، الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع «الفاتح»، من طراز «جوويند»، والغواصة «42»، من طراز «209 / 1400»، بعد إتمام إجراءات الاستلام بميناءي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا، في رحلة عودة إلى مصر استغرقت عدة أيام. 

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التحرير

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