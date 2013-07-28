الاتحاد الأفريقى يدين اغتيال البراهمى فى تونس

أدانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى الدكتورة انكوسازانا دلامينى بشدة اليوم الأحد اغتيال محمد البراهمى العضو البارز بالجبهة الشعبية وعضو المجلس التأسيسى الوطنى التونسى، ووصفت الحادث بأنه عمل "إجرامى".

وقالت فى بيان أصدره الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا، إنها علمت ببالغ الحزن والصدمة أنباء حادث اغتيال محمد البراهمى، والذى وقع الخميس الماضى، مؤكدة أنها على ثقة بأن السلطات التونسية لن تدخر جهدا فى العمل على تقديم مرتكبى الحادث إلى العدالة سريعا.

وناشدت "كل الأطراف المعنية فى تونس وشعب البلاد مواصلة جهودهم، والتمسك بروح التسامح والتفاهم اللازم لإكمال المرحلة الانتقالية وبناء تونس سلمية ومزدهرة، وفاء لطموحات ثورة يناير 2011".