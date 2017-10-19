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رئيس مجلس أمناء القاهرة: تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية قرار جريء

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس أمناء القاهرة: تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية قرار جريء

09:23 م الخميس 19 أكتوبر 2017

رئيس مجلس أمناء القاهرة: تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية قرار جريء

المدارس اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

أشاد عبدالرؤوف علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالقاهرة، بموقف القيادة السياسية فيما يتعلق بتأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية لحين استكمال التجهيزات اللازمة، والاستعداد بالصورة التي تحقق الجودة الكاملة عند تطبيق التجربة.

ووصف علام، في بيان له الخميس، القرار الذي أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالجريء، وأنه من الشجاعة أن يصدر مثل هذا القرار لمعالجة جوانب القصور، واكتمال التجربة بالشكل الذي يحقق النتائج المرجوة منها، بدلًا من المعاندة والبدء في الدراسة دون أن تكون هناك حالة تأهب كاملة.

وقال رئيس مجلس أمناء القاهرة، إن ما حدث في المدارس اليابانية يؤكد مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح بملف التعليم، وأنه واحد من أكثر الملفات التي توليها الدولة اهتماما بالغًا ويتابع كل جديد فيها خطوة بخطوة.

وأضاف: "وعندما استشعرت القيادة السياسية أن هناك نسبة من عدم الجاهزية كان التكليف مباشرة بعدم البدء قبل استكمال الاستعدادات"، معتبراً أن وزير التعليم كان جريئا في اتخاذ القرار وإعلانه في هذا التوقيت.

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