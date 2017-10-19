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توسك يستبعد أي نوع من الوساطة في أزمة كتالونيا

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مصراوي Masrawy

توسك يستبعد أي نوع من الوساطة في أزمة كتالونيا

09:12 م الخميس 19 أكتوبر 2017

توسك يستبعد أي نوع من الوساطة في أزمة كتالونيا

ارشيفية

بروكسل - (د ب أ):

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه "لا يوجد مجال لأي نوع من الوساطة أو التحرك " في النزاع بين إسبانيا وكتالونيا.

ووصف توسك الوضع بأنه "مقلق"، لكنه قال إنه لا يتوقع نقاشا أو بحثا موسعا في قمة الاتحاد الأوروبي.

وقال إن "لدينا عواطفنا وآراؤنا وتقييماتنا الخاصة بنا، لكن بشكل رسمي، ليس هناك أي مجال لتدخل الاتحاد الأوروبي هنا".

كانت القيادة السياسية في برشلونة رفضت، اليوم الخميس، الانصياع إلى إنذار المركزية في مدريد والإعلان صراحة عن التخلي عن إنشاء دولة مستقلة.

وبناء عليه أعلنت الحكومة في مدريد عن اتخاذ إجراءات لإجبار الإقليم ذي القدرات الاقتصادية العالية والواقع في شمال البلاد على الاستجابة لمطالبها.

وهددت الحكومة الاتحادية بفرض الحكم المباشر على كتالونيا ،المتمتع بحكم ذاتي ، حال اعلنت حكومة الإقليم الانفصال .

ومن جانبها ، هددت حكومة كتالونيا باعلان الانفصال حال اتخاذ تلك الخطوة.

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