بوتين ينتقد الولايات المتحدة بسبب الأسلحة الكيميائية

موسكو - (د ب أ):

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بشدة، اليوم الخميس، متهما إياها بعدم الوفاء بالتزاماتهم الدولية.

وقال بوتين إن الولايات المتحدة تهربت من واجباتها في التخلص من مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، ولم تف بالتزاماتها بشأن التخلص من البلوتونيوم القابل للاستخدام في صناعة أسلحة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال بوتين أمام منتدى فالداي الدولي للحوار، وهو مؤتمر يضم خبراء في الشؤون الروسية والأجنبية إن واشنطن أجلت الموعد النهائي للتخلص من الأسلحة الكيميائية من عام 2007 إلى عام 2023.

وصرح بأن: "هذا غير ملائم بالنسبة إلى بلد يعلن أنه مناصر لمنع انتشار التسلح والسيطرة عليه".

وتدهورت العلاقات بين الكرملين وواشنطن وسط مزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، ونزاع وقع مؤخرا حول الممثلين الدبلوماسيين، فضلا عن خلافات سياسية متعلقة بإيران وأوكرانيا.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية بأن بوتين قال في المنتدى، موجها انتباهه إلى السياسة الخارجية على مستو أوسع، إن "خطأ (روسيا) الرئيسي تجاه الغرب هو أننا أوليناكم ثقة كبيرة ".

وذكر أن روسيا والغرب يجب أن يكونا "شريكان متساويان".