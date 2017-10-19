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برزاني: قرار اعتقال كوسرت سياسي ويعكس العقلية الحاكمة في بغداد

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مصراوي Masrawy

برزاني: قرار اعتقال كوسرت سياسي ويعكس العقلية الحاكمة في بغداد

09:10 م الخميس 19 أكتوبر 2017

برزاني: قرار اعتقال كوسرت سياسي ويعكس العقلية الحاكمة في بغداد

مسعود برزاني رئيس اقليم كردستان

العراق - (د ب أ):

أكد مسعود برزاني رئيس اقليم كردستان ان قرار اعتقال كوسرت رسول، نائب رئيس الاقليم ونائب السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني، هو قرار سياسين وان هذه العقلية هي التي جعلت العيش معهم مستحيلا .

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة تحقيق عراقية أمرا بالقبض على كوسرت رسول، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها قوات الجيش و الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة.

وجاء في رسالة نشرها المكتب الصحفي لرئيس اقليم كردستان ان "قرار محكمة الرصافة هو قرار سياسي يبين ماهية العقلية الحاكمة في بغداد.

وأضاف برزاني " إذا قال شعب رأيه بطريقة سلمية يجب أن يعاقب عقابا جماعيا واذا شخص عبر عن رأيه يجب أن يعتقل، هذه العقلية هي التي تجعل من العيش معهم مستحيلا".

وأضاف برزاني في رسالته أن " أصحاب السلطة في بغداد أحرار فيما يقررون، ولكن ليعلموا انه ليس بمقدورهم اعتقال مناضل كالسيد كوسرت رسول وكافة المناضلين الاخرين ولا يستطيعون ذلك".

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