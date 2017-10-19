الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: تحرير الرقة إنجازًا هامًا في الحرب على الإرهاب

بروكسل - (أ ف ب):

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الخميس، باستعادة مدينة الرقة من تنظيم "داعش" واعتبره انجازًا هاما في الحرب ضد المتطرفين.

وكان المعقل الأساسي لتنظيم "داعش" قد سقط، الثلاثاء، بيد قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أمريكيا، ما يسرع من عملية القضاء على "الدولة المزعومة" التي اقامها هذا التنظيم في العراق وسوريا.

وقال ستولتنبرج بعد محادثات في مقر الحلف الأطلسي مع بريت ماكجورك مبعوث البيت الأبيض إلى التحالف الذي يحارب تنظيم "داعش": "أهنىء التحالف الدولي على تحرير الرقة الذي يعتبر انجازا هاما في حربنا ضد التنظيم".

وأضاف: "خسر تنظيم "داعش" 85% من الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا، وهو حاليا في حالة تشتت، وعلينا ان نبقي على جهودنا المشتركة لدحر الارهاب".

ويقدم حلف شمال الأطلسي طائرات أواكس للإنذار المبكر إلى التحالف لكنه لا يملك جنودا على الأرض.