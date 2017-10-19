تجديد حبس حمادة السيد لاعب أسوان 15 يومًا

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان، إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس كابتن الفريق حمادة السيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لتنظيمات إرهابية.

وأضاف عبد القادر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن خالد عبد الناصر محامي النادي يتابع القضية، وأنه حضر جميع التحقيقات، وكذلك جلسة تجديد الحكم.

وألقي القبض على اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.