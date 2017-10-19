إنبي يفوز على المقاصة فى أول إختبار لإيهاب جلال

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في أول اختبار للمدرب إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق المقاصة، والحالي لإنبي يقود الفريق البترولي لاقتناص فوزا ثمينا من المقاصة، والأول لفريقه هذا الموسم، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السادس مع عمر الدوري المصري الممتاز.

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ودخل الفريقان المباراة وهما في موقف لايحسدان عليه حيث يمتلك إنبي 3 نقاط فقط في المركز السادس عشر بعد مرور خمس مباريات في بداية هي الأسوء له جعلت الفريق البترولي يقبل اعتذار طارق العشري مدربه السابق ويعين ايهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق ليواجه المقاصة فريقه القديم في اول لقاء له مع انبي، بينما مؤمن سليمان يعاني مع المقاصة في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة من أربعة مباريات ومهدد بالرحيل عن الفريق في حالة عدم الفوز .



وبدأت المباراة ساخنة بضغط قوي من المقاصة حيث أضاع من اكثر من هدف ليرتد الامر عليه وينجح صلاح محسن في خطف الهدف الاول للفريق البترولي فى الدقيقة الـ17، وعقب الهدف يتراجع إنبي للدفاع ويستمر المقاصة في الضغط الهجومي من أجل التعادل وينجح جون أنطوي في الحصول علي ضربة جزاء ويسددها محرزًا هدف التعادل .



بعد التعادل إستمرت المباراة سجالا بين الفريقين وحاول كل منهما خطف هدف إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل الايجابي بين الفريقين.



وفي الشوط الثاني استمر الضغط الهجومي للمقاصة وفرص ضائعة بالجملة ولكنها لم تسفر عن أي اهداف في الوقت الذي هاجم فيه فريق انبي بكرة وحيدة منظمة نجح في أن يحرز الهدف الثاني به عن طريق صلاح محسن ليسيطر علي المباراة تمامًا بعدها .



وحاول المقاصة العودة من جديد للمباراة الا انه فشل بسبب ضياع الفرص التي تباري مهاجمي الفريق الفيومي في اهدارها طوال المباراة، وإستمر محاولات أبناء مؤمن سليمان فى إدراك التعادل ولكنهم فشل، ليستمر انبي في تصدره للمباراة ويحصد الثلاث نقاط ويرفع رصيده الي النقطة السادسة في أول انتصار لإيهاب جلال ويواصل المقاصة معاناته مع مؤمن سليمان، فيما تجمد رصيد المقاصة عند نقطة وحيدة فى المركز ما قبل الأخير.