لأول مرة.. بدء تشغيل المسح الذري على عضلة القلب بـ"أورام أسوان" (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

بدأ مركز أورام أسوان، اليوم الخميس، التشغيل الفعلي لعمل فحص المسح الذري على عضلة القلب، لأول مرة في محافظة أسوان باستخدام أحدث جهاز" SPET-CT " بدمج تقنية الجاما كاميرا مع الأشعة المقطعية في فحص واحد.

وقال الدكتور شريف المغربي، استشاري فيزياء طبية وخبير الوقاية الإشعاعية بأورام أسوان، إنه جرى التشغيل الفعلي لجهاز فحص المسح الذري لعضلة القلب بالمركز، ليخدم جميع محافظات الصعيد، وخاصة أنه الأول من نوعه بجنوب الصعيد.

وأوضح أنه يتم حقن كمية صغيرة جدًا من مادة مشعة في الوريد، وتشع هذه المادة أشعة جاما والتي يتم تصويرها بكاميرا جاما، ويحلل جهاز الكمبيوتر ما تم التقاطه بالكاميرا، ويكوّن صورة لما جرى امتصاصه من المادة المشعة بواسطة الأنسجة.

وأضاف المغربي أن المريض للراحة بضع ساعات، ويتم التقاط صور أخرى أثناء الراحة لمقارنتها بالصور الملتقطة أثناء المجهود، ويستطيع الأطباء التمييز الآن بين مناطق القلب التي تعاني من قله تدفق الدم والمناطق التي تعاني من التليف التي لا تستفيد من جراحة أو دعامة، وتعدّ مادة "التكنشيوم" هي المادة الأمثل لهذا الاختبار في حالات جلطات القلب الحديثة.