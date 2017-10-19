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"تعليم النواب": تأجيل المدارس اليابانية يكشف عن تقصير وزارة التعليم

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مصراوي Masrawy

"تعليم النواب": تأجيل المدارس اليابانية يكشف عن تقصير وزارة التعليم

09:07 م الخميس 19 أكتوبر 2017

الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث بمجلس ا

كتب- أحمد علي:

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث بمجلس النواب، إن قرار وزير التربية والتعليم بشأن تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية، جاء نتيجة عدم وضع خطط تنفيذية دقيقة لتجربة المدارس اليابانية، لافتة إلى أن القرار يؤكد عدم وجود دراسة جدوى كاملة ودقيقة وينم عن تقصير واضح.

وأضافت نصر، فى تصريح خاص لـ"مصراوي"، الخميس، أن تجربة المدارس اليابانية جيدة، نتمنى تعميمها على باقى المدارس، حيث تعد طريقة مختلفة.

وتابعت: "كنا تنمنى الالتزام بالمواعيد التى تم الإعلان عنها لبدء الدراسة"، موضحة أن ذلك التأخير، له أبعاد سلبية على التلاميذ، حيث التزم زملائهم بمدارسهم عدا هؤلاء المنتظرين للمدارس اليابانية.

وطالبت عضو لجنة التعليم بضرورة الالتزام بالمواعيد خلال الفترة المقبلة، والعمل على بدء الدراسة بها في أقرب وقت قبل نهاية النصف الأول من العام الدرسي.

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مصراوي Masrawy

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