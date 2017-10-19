بالصور- ضبط قطع أثرية من عصر الملك فاروق قبل تهريبها إلى لبنان

ضبط-قطع-أثرية-من-عصر-الملك-فاروق-قبل-تهريبها-إلى-ل

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي مساء الخميس، محاولة تهريب قطع أثرية داخل حاوية بطرد شخصي صادر إلى لبنان، يحتوي على سجاد وموبليا وأدوات مطبخ، ولوحات فنية وتحف ونجف. وتم مصادر القطع الأثرية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إجراءات شحن الطرد إلى لبنان بمعرفة كل من محمد سمير ذكري، رئيس قسم الحركة وأحمد سمير فرج رئيس قسم التعريفة، وأسحاق الجندي مدير جمرك، تم الاشتباه في محتويات الطرد.

أمر كامل الخولي، مدير عام الصادر بجمارك الورادات، والصادرات باستدعاء لجنة الآثار المختصة للتأكد من صحة للاشتباه من عدمه.

وأكدت اللجنة، أن التحف أثرية منها مرايا بإطار معدني فضي مرقوم عليها الملك فاروق الأول، وعليها رسم التاج الملكي، وكذلك طقم أطباق صيني مكون من 4 أطباق برسوم أوروبية، وفازة، تخضع جميعها لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وأكدوا صحة اشتباه الجمرك، وبعرض الوحات الفنية وعددها 15 لوحة فنية علي لجنة الفنون التشكلية بوزارة الثقافة أكدت أنها لوحات ذات قيمة عالية ولكنها ليست أثرية، وأوصت بعدم خروجها من البلاد وتسلم لصاحبها.

أمر محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات، والواردات الجوية بحجز الطرود الآثرية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وإرساله للنيابة المختصة لاتخاذ شئونها، وتنفيذ قرار اللجنة العليا للآثار بمصادرتهما لصالح وزارة الآثار.