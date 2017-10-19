وكيل "تعليم النواب": تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية هدفه إنجاح التجربة

القاهرة- (مصراوي):

رحب وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب هاني أباظة بقرار وزير التعليم بتأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية، منوهًا بإنه سعيد لإقدام الحكومة على اتخاذه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأشاد أباظة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" الخميس، بتكليفات الرئيس لوزير التعليم بإلغاء الدراسة لحين توفير معلمين على مستوى عالٍ ومتخصصين على قدر رفيع.

وأكد أباظة، أنه كان يعلم بالخبر منذ أيام، بعد المحادثة التي دارت بين وزير التعليم والرئيس السيسي، وفيها شرح الوزير أن مصروفات المدرسة لن تزيد عن 2000 جنيه، فقاطعه الرئيس وطلب أن تكون 10 آلاف جنيه، لأن اليابانيين لن يقبلوا أن تتحول المدارس اليابانية إلى مدارس حكومية تقليدية بمستوى هزيل، وإنما استقدام معلمين على مستوى عالي جدا وقادرين على إنجاح التجربة وليس الهبوط بها.

واختتم حديثه قائلا: "بخصوص التخوفات من تعطل الطلاب و حدوث أزمات في نقل الأوراق وخلافه فأن الأمور لن تكون معقده، وأن الوزارة أعلنت عن كافة التسهيلات المطلوبة من أجل عدم عرقلة جهود الأهالي، كما أن المدارس اليابانية لم تطلب أثناء ملء استماراتها أن يتم تحويل الطلاب إليها ويتركوا مدارسهم، وأن عدد كبير منهم بالفعل لايزال في مدارسه".

وكان وزير التعليم الدكتور طارق شوقى أعلن اليوم الخميس تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، حتى يتم تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين.