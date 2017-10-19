مديرة جمعية الإمارات للدراسات الجينية: لم ننسَ فضل مصر علينا

القاهرة- (مصراوي):

قالت الدكتورة مريم مطر، مؤسسة جمعية الإمارات للدراسات الجينية، إن "مصر في قلوب الإماراتين، ولم ننسَ فضلها علينا".

وأضافت "مطر"، أثناء كلمتها في حفل إطلاق النسخة العربية من مجلة "ساينتيفيك أمريكان"، بالشرفة الرئيسية لمتحف الشرطة، بقلعة صلاح الدين، أن مختبر المؤسسة معتمد من عدة جهات دولية، لافتة إلى أنه يدار بأفضل الكوادر الإماراتية.

وأكدت مؤسسة جمعية الدراسات الجينية، أن إطلاق هذه المجلة التي لها دورًا في تدعيم المعلومات العلمية من مصر "أم الدنيا"، يدل على دورها المحوري.

يشار إلى أن بنك المعرفة المصري ودار "سبرنجر نيتشر" العالمية، ينظمان اليوم الخميس، حفل الإطلاق الرسمي لمجلة " للعلم"، وهي نسخة عربية، مجانية من مجلة "ساينتفك أمريكان"، التي تقدم رؤى ومواضيع، وقصص صحفية في شتى مجالات العلوم التطبيقية، والإنسانية. كما تنشر المجلة مقالات رأى للعلماء والمفكرين الأكثر تأثيرًا فى المنطقة العربية.