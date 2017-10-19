أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مديرة جمعية الإمارات للدراسات الجينية: لم ننسَ فضل مصر علينا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مديرة جمعية الإمارات للدراسات الجينية: لم ننسَ فضل علينا

08:43 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مديرة جمعية الإمارات للدراسات الجينية: لم ننسَ فضل مصر علينا

الدكتورة مريم مطر

القاهرة- (مصراوي):

قالت الدكتورة مريم مطر، مؤسسة جمعية الإمارات للدراسات الجينية، إن "مصر في قلوب الإماراتين، ولم ننسَ فضلها علينا".

وأضافت "مطر"، أثناء كلمتها في حفل إطلاق النسخة العربية من مجلة "ساينتيفيك أمريكان"، بالشرفة الرئيسية لمتحف الشرطة، بقلعة صلاح الدين، أن مختبر المؤسسة معتمد من عدة جهات دولية، لافتة إلى أنه يدار بأفضل الكوادر الإماراتية.

وأكدت مؤسسة جمعية الدراسات الجينية، أن إطلاق هذه المجلة التي لها دورًا في تدعيم المعلومات العلمية من مصر "أم الدنيا"، يدل على دورها المحوري.

يشار إلى أن بنك المعرفة المصري ودار "سبرنجر نيتشر" العالمية، ينظمان اليوم الخميس، حفل الإطلاق الرسمي لمجلة " للعلم"، وهي نسخة عربية، مجانية من مجلة "ساينتفك أمريكان"، التي تقدم رؤى ومواضيع، وقصص صحفية في شتى مجالات العلوم التطبيقية، والإنسانية. كما تنشر المجلة مقالات رأى للعلماء والمفكرين الأكثر تأثيرًا فى المنطقة العربية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بنك المعرفة يطلق "مجلة للعلم" بالاتفاق مع مؤسسة "سبرنجر نيتشر" العالمية

    أخبار

  • وزير التعليم: إطلاق "مجلة للعلم" جزء من رغبتنا في تكوين مجتمع متعلم

    أخبار

  • أول تعليق من "التعليم" بعد خسارة مدرسة حكومية جائزة "المليون دولار"

    أخبار

  • "التعليم" تدعو المواطنين للتصويت لمدرسة مصرية تشارك في مسابقة "تحدى

    أخبار

إعلان

86d5d9200a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"