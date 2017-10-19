التعليم: تحويل ضابط للنيابة العامة لتعديه بالضرب على طلاب بالمنيا



كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم تحويل ضابط شرطة للنيابة العامة بعد تعديه بالضرب على طلاب بالمنيا.

وأوضح خيري، في بيان له اليوم الخميس، أنه بشأن تعدي الرائد "م.ع"، ضابط شرطة بقوات الملاحة بالسويس، وزوجته وحماته، بالضرب على بعض الطلاب في المدرسة الرسمية للغات بمدينة مطاي شمالي محافظة المنيا، مما أثار الذعر في نفوس الطلاب، مما نتج عنه تعدي باقي الطلاب عليهم دفاعًا عن زملائهم حتى وصل معلم الفصل، تم الاتصال بالشرطة، واصطحابهم إلى مركز شرطة مطاي، وتم عمل محضر شرطة رقم 365 إداري مرككز مطاي بتاريخ 18/ 10/ 2017.

وأضاف خيري، أن عددًا من أولياء الأمور، قاموا بتحرير محاضر، وتم تحويل الأمر للنيابة العامة وجاري التحقيق بمعرفتها.

وثمن خيري دور نقابة المعلمين وجهودهم في هذا الموضوع، وتوجيه أولياء الأمور بفض التجمهر وإعلاء كلمة الثانون، حيث إن هذه الواقعة تعبر عن تجاوز فرد.