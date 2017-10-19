أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جورج دابليو بوش يدين دخول أمريكا في عهد جديد من سياسة الانعزال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جورج دابليو بوش يدين دخول أمريكا في عهد جديد من سياسة الانعزال

08:25 م الخميس 19 أكتوبر 2017

جورج دابليو بوش يدين دخول أمريكا في عهد جديد من سياسة الانعزال

جورج دابليو بوش

واشنطن - (د ب أ):

دعا الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دابليو بوش الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إلى السعى من أجل نشر الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومقاومة إغراء الانغلاق على ذاتها.

ويبدو أن التصريحات العامة التي نادرا ما يدلي بمثلها الرئيس الأسبق تتحدث مباشرة عن سياسات "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ، ولكن دون الإشارة بالاسم إلى الرئيس الذي يشغل البيت الأبيض حاليا.

وقال بوش -في كلمة ألقاها في نيويورك: "لقد شهدنا عودة المشاعر الانعزالية، ناسين أن الفوضى واليأس في أماكن بعيدة يهددان الأمن الامريكي بشكل مباشر، وتميل إلى الظهور في (هذه الأماكن) التهديدات مثل الإرهاب والأمراض المعدية والعصابات الإجرامية وتهريب المخدرات".

وأضاف بوش: "علينا أن نتذكر هويتنا الخاصة ونستعيدها. يتمتع الأمريكيون بميزة كبيرة: فلسنا بحاجة إلى شيء سوى تذكر قيمنا من أجل تجديد بلادنا".

وندد بوش بـ "تشويه النزعة القومية وتحويلها إلى تقديم مصالح المواطنين على المهاجرين" وشدد على أهمية الهجرة إلى الولايات المتحدة.

ويسعى ترامب إلى الحد من الهجرة، ويطالب ببناء جدار على طول الحدود الأمريكية-المكسيكية كما يدعو إلى فرض قيود أخرى.

ويرفض بوش أيضا التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية واصفا إياه بأنه "محاولة متواصلة من جانب قوة معادية من أجل إذكاء الإنقسامات داخل بلادنا واستغلالها" وقال إنه يجب عدم التساهل مع مثل هذه الهجمات.

ويقلل ترامب من أهمية المحاولات الروسية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسؤول كردي: مجلس بلدي يعتزم إدارة الرقة معقل داعش السابق في سوريا

    أخبار

  • السنوار: لا أحد يستطيع انتزاع اعتراف حماس باسرائيل أو نزع سلاحها

    أخبار

  • وزير الداخلية الإيطالي: مقاتلو داعش يمكن أن يهربوا إلى أوروبا

    أخبار

  • أطباء بلا حدود: العائدون إلى الموصل يواجهون مستويات هائلة من الدمار

    أخبار

إعلان

bdf3aabf61.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية