حريق يلتهم محتويات محل تجاري بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الخميس، على حريق بأحد المحال التجارية بوسط مدينة أسيوط .

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق بأحد المحال التجارية بوسط مدينة أسيوط.

وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع الحادث، وجرت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المحال والشقق السكنية المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية اندلاع ماس كهربائي بأسلاك الكهرباء بمحل أحذية وشنط ببرج الحسين، بميدان الشهيد أحمد جلال (المنفذ سابقًا) بوسط مدينة أسيوط، دون خسائر في الأرواح، وجاري حصر الخسائر المادية بالمحل.

تحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لإبلاغ النيابة لمباشرة التحقيق.